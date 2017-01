Wiener Neustadt

MedAustron: Das revolutionäre Krebstherapie- und Forschungsprojekt behandelt seit Dezember Patienten. Nicht geklärt ist die Finanzierung dieser Behandlungen. Denn der Hauptverband der Sozialversicherungsträger bezahlt unter Berufung auf gesetzliche Bestimmungen nur einen Kostenzuschuss von rund 18.000 bzw. 14.000 Euro pro Behandlung.

Man habe sich dabei an den Tarifen ähnlicher Einrichtungen in Europa orientiert, erklärt Dieter Holzweber, Sprecher des Hauptverbandes. In München etwa werden 18.978 Euro bezahlt, in Berlin 18.173, in Heidelberg 19.500. In Tschechien allerdings 40.000 Euro, in Schweden 11.000 bis 55.000 Euro. 2015 wurde für rund 100 Österreicher ein derartiger Kostenersatz in einer ausländischen Therapieeinrichtung geleistet.

Seitens des Hauptverbandes habe man die Kostenschätzung von rund 20.000 Euro aus dem Jahr 2011 der Entscheidung zugrunde gelegt, „jetzt liegt uns aber ein Kostenübernahmeansuchen über 40.000 Euro für eine Behandlung vor“, kann der Hauptverband die Entwicklung nicht nachvollziehen: „Offenbar findet das Institut nicht die Auslagen und wollte sich das Geld von der Sozialversicherung holen.“

„Kein österreichischer sozialversicherter Patient soll eigene Mittel für eine Behandlung bei MedAustron aufbringen müssen.“

Erklärtes Ziel der Verantwortlichen bei MedAustron

Die Etablierung „des Prestigeobjekts des Herrn Pröll“ sei vom Hauptverband immer kritisch gesehen worden, weil es nicht an eine Universitätsklinik angeschlossen ist: „Für die Finanzierung der Infrastruktur sind wir nicht verantwortlich.“ Allerdings betont der Sprecher, an einer Lösung interessiert zu sein: „Ein hoher Selbstbehalt ist nicht gut. Deshalb streben wir eine Direktverrechnung an.“ Diese könne aber nicht bei 40.000 Euro angesetzt sein.

Eine Lösung strebt auch MedAustron an: „Wir gehen davon aus, dass die Verhandlungen mit dem Hauptverband zu einem positiven Ergebnis führen, sodass kein österreichischer sozialversicherter Patient eigene Mittel für eine Behandlung bei MedAustron aufbringen muss.“ Die Verantwortlichen bei MedAustron „führen seit mehr als zwei Jahren Gespräche mit dem Hauptverband, unsere Tarifvorstellungen sind seit langem bekannt. Sie stammen aus dem vom Wirtschaftsprüfer geprüften Businessplan und sichern einen nachhaltigen Betrieb des Ambulatoriums. Zahlen aus 2004, welche sich bis in den Rechnungshofbericht 2011 hinziehen, sind von anderen Voraussetzungen ausgegangen – die kommentieren wir nicht“.

Für das Land betont ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger, es seien alle Schritte gesetzt worden, um eine Kostenübernahme durch die Sozialversicherungen zu ermöglichen – ASVG-Änderung inklusive: „Wir verhandeln intensiv seit Monaten, uns wurde auch Verhandlungsbereitschaft seitens des Hauptverbandes signalisiert.“

Behandlung kostet 32.600 bis 45.200

Aktuell kostet eine Behandlung bei MedAustron zwischen 32.600 und 45.200 Euro plus Umsatzsteuer.

20 Prozent davon müssen von Patienten vorab bezahlt werden, der Rest nach Abschluss. Dann kann bei der Krankenkasse um den Zuschuss eingereicht werden. Laut MedAustron liegen die Kosten für die Kassen in Deutschland für vergleichbare Behandlungen zwischen rund 25.000 bis 50.000 Euro. Hotelkosten und Reisekosten würden ebenfalls von österreichischen Kassen bezahlt „und so kommen noch ein paar tausend Euro dazu“.

Wie wird MedAustron eigentlich finanziert?

Summen von 80.000 Euro und mehr, die ein Experte gegenüber der NÖN ins Treffen führte, sieht man auch bei MedAustron für realistisch an: „International ist diese Zahl zutreffend. Vor allem, weil der Protonen-Markt von privaten Zentren geprägt ist, die auf return on equity ausgerichtet sind. Für internationale Patienten (außerhalb Europas) verlangen wir auch diese Preise.“

Errichtet wurde MedAustron vom Land Niederösterreich. Die laufende Finanzierung erfolgt zum einen Teil über den Bund: 22 Millionen Euro erhält MedAustron für den wissenschaftlichen Betrieb, dafür wird die Beschleuniger-Anlage für ein jährlich fix definiertes Stundenausmaß zur Durchführung der wissenschaftlichen Projekte zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist die Finanzierung des Ambulatoriums über Erlöse aus den Patientenbehandlungen geplant – für 2017 sind 150 Behandlungen vorgesehen, im Vollbetrieb ab 2021 sind es 1.200.

Die Höhe der jährlichen Gesamtkosten für MedAustron wurde nicht bekanntgegeben. Bekannt ist allerdings, wie die Spanne bis zum Vollbetrieb überbrückt wird: Mit einer Haftungsübernahme des Landes Niederösterreich über weitere maximal 70 Millionen Euro für den laufenden Betrieb – zuzüglich Zinsen und Kosten. Dieser Antrag ist am 24. Jänner eingelangt und wird im Ausschuss behandelt. „Diese 70 Millionen Euro sind zur Überbrückung für den Betrieb während der „Ramp-up-Phase“ – also von der Projektfertigstellung bis dahin, wenn wir ausreichend Erlöse aus den Patientenbehandlungen lukrieren“, wird seitens MedAustron erklärt, „und sie stehen nicht im Zusammenhang mit den Behandlungstarifen.“