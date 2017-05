Wiener Neustadt

Zu einer besonderen Form des Teambuildings wurden die 7. Klassen des MilRG von ihren Erziehern eingeladen. In Katzelsdorf am Ufer der Leitha wurde der Jahrgang bei einem Lagerfeuer und Gesang neu motiviert.

„Voll cool“ bezeichnete Sebastian seine Erfahrungen. Der 50. Jahrgang des Militärrealgymnasiums marschierte am Donnerstagnachmittag, dem 6. April 2017, mit ihrem Erzieher Olt Eric Lang in Richtung Furt Katzelsdorf. Dort angekommen wurde das Feldlager mit den Zweimannzelten aufgebaut und das Lagerfeuer vorbereitet. In der Zwischenzeit kaufte Olt Daniel Stog das Abendessen ein.

Im Vordergrund standen Gespräche zwischen Erziehern und Schülern, der gemütliche Ausklang war dann beim Lagerfeuer. „Wir haben eine tiefere Beziehung zu unseren zwei Erziehern aufgebaut“, schilderten die Schüler als wichtigstes Ergebnis dieser Abend.

Zu der Kommunikation kam dann auch die Essenszubereitung dazu, gemeinsam am Lagerfeuer zu grillen, ist doch was anderes, wie lange muss nun die Hendlbrust oder das Würstel über dem Feuer gehalten werden, war für viele eine neue Erfahrung. Nach dem Essen wurden Nachtsichtgeräte (Lucie – NachtSichtFernGlas) bei einem Spaziergang auf dem Weg in den Wald erprobt.

Die Oberstleutnante Stefan Landl und Michael Götschl machten noch Dienstaufsicht beim Lager. In der Nacht fing es leider zu regnen an und es wurde kalt. Nach dieser „netten Abwechslung im Schulalltag“ war für die 24 Militärgymnasiasten „der einstündige Rückmarsch das Härteste“ meinte Gilda. In der Tat mussten sie nach knappen 3 Stunden Schlaf um 5 Uhr 15 aufstehen, um rechtzeitig zum Frühstück und zum Unterricht zu kommen.

- Artikel von Pressereferent MilRG