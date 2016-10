Wiener Neustadt

Tankstellenpächter Mario Bauer schlägt Alarm. | NOEN, privat

Tanken, Autowäsche, eine nächtliche Jause oder der „Vorglüh-Einkauf“: Die Eni-Tankstelle in der Fischauergasse wird Tag und Nacht angesteuert, immer öfter auch von ungebetenen Gästen. Diebstähle machen Pächter Mario Bauer und seinem Team das Leben schwer. „Aufgrund des Anstiegs der Diebstähle mussten wir den Alkohol hinter der Kassa platzieren“, sagt er.

Zwar konnten dank seines Personals und den Polizisten in der Josefstadt in den letzten Tagen zahlreiche Diebstähle aufgeklärt werden, trotzdem reißt die Serie nicht ab. „Allein diese Woche hatten wir schon vier Diebstähle“, sagt auch seine Frau am Freitag im Gespräch mit NÖN, vorwiegend seien es Ausländer, fügt sie noch hinzu. „Leider ist es so, dass sich diese Personen nicht beeindrucken lassen, da sie meinen, es kann nichts passieren, da es ja nichts zum Verlieren gibt“, sagt Mario Bauer.

Zwei Diebe am Werk: Während einer ganz normal zahlt und so das Personal ablenkt, stiehlt der andere. | NOEN, zVg

Dazu würden die Anzeigen viel Zeit in Anspruch nehmen. Um der Diebstahls-Flut Herr zu werden, wird deswegen jetzt über einen Sicherheitsdienst an der Tankstelle nachgedacht – derzeit laufen Gespräche mit dem Konzern.