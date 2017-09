Für die Fläche des ehemaligen Obi-Baumarkts im Fachmarktzentrum Nord hätte es viele Interessenten gegeben, erklärte Vermieter Gerhard Jäger. Ethno-Supermarkt, Go Kart Bahn und Diskothek waren im Gespräch, geworden ist es ein Garten-Center.

Die deutsche Gruppe Dehner (1947 in Bayern gegründet) eröffnete am Mittwoch ihr zwölftes Fachgeschäft in Österreich. Das Bestandsgebäude wurde in nur fünf Monaten vollständig saniert und an die Standards von Dehner angepasst; so wurde unter anderem das 3.000 Quadratmeter große Gewächshaus neu verglast.

Garten- und Tierfreunde aus der Region erwartet im neuen Dehner-Markt ab sofort ein breites Sortiment für Haus, Garten und Heimtier auf rund 6.000 Quadratmetern. Am neuen Standort in der Wiener Straße sind 33 Mitarbeiter beschäftigt. „Wir sind mit vier Standorten vertreten und erschließen den Wiener Süden konsequent weiter“, betont Bernhard Hönig, Chief Operating Officer Dehner, „der Markt wurde innerhalb kürzester Zeit nicht nur auf den neuesten Stand der Technik gebracht, sondern in eine Shopping-Erlebniswelt verwandelt, die ihresgleichen in der Umgebung sucht.“