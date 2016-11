Dieses Paar ist auch Nicht-Tänzern ein Begriff: Alice Guschlbauer und Balász Ekker. Seit 13 Jahren betreiben sie in Ungarn eine Tanzschule. Jetzt wagen sie den Schritt nach Österreich. „Stammkunden machten Druck, deshalb haben wir langsam überlegt, nach Österreich zu gehen“, schmunzelt Ekker. Allerdings weiß er auch, dass es schwer ist, eine Tanzschule aufzubauen: „In Ungarn läuft alles gut. Zeitlich geht es sich aus.“

Sie hätten lange geglaubt, die Leute nach Ungarn locken zu können. Weil das nicht auf Dauer funktionierte, sei ein Stützpunkt hier gesucht worden. Und mit Wolfgang Schottleitner wurde ein guter Partner als Vermieter gefunden, der selbst in sein Objekt investiert. „Er hat uns eine SMS geschickt, dass wir in Wiener Neustadt was machen könnten“, erinnert sich Ekker.

"Ich bin froh, dass es geklappt hat“

Schottleitner und seine Eva Grafl, selbst Ungarin, waren oft zu Tanzkursen in Ekkers ungarischer Niederlassung, kannten einander gut. Eineinhalb Jahre ist das her. Jetzt gibt es den 100 Seiten dicken Bescheid. „Ich bin froh, dass es geklappt hat“, so Ekker, „schön dass wir es machen können.“

Derzeit wird das ehemalige WNTV-Studio für das „Tanzloft“ auf Vordermann gebracht, am 26. Jänner findet ein Kick-Off-Event statt, am 28. Jänner ein Tag der offenen Türe. Und ab 30. Jänner finden die ersten Tanzkurse statt.