Es war das sportliche Highlight des Frühlings – für „Beat the Street“ sind tausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch die Stadt gewalkt, gelaufen, geskatet oder geradelt. Die Aktion wurde so ein voller Erfolg - und Wiener Neustadt hat in der Challenge gegen die Landeshauptstadt St. Pölten ganz klar gewonnen!

Der Gewinn aus dieser Aktion, der von der Coca Cola-Foundation zur Verfügung gestellt wurde, wird zur Zeit im Stadtpark gleich gegenüber vom neuen Kinderspielplatz aufgebaut – ein „Motorikpark“ mit fünf Geräten zum Balancieren, Turnen, Klettern, Springen und vielem mehr. Am 11. November wird der „Motorikpark“ eröffnet.

Grün-Oase inmitten der Stadt

„Der Stadtpark wird mehr und mehr zur Bewegungs- und Freizeitarena. Auf der einen Seite haben wir in Kürze den neuen, großen Kinderspielplatz, der die Herzen der jüngsten Besucher des Parks höher schlagen lassen wird. Ganz bewusst haben wir den Motorikpark auf die Wiese gegenüber gesetzt, damit hier auch für die Bewegungstalente ein Angebot entsteht", so Bürgermeister Klaus Schneeberger. "Mit dieser neuen Bewegungsarena setzen wir ein wichtiges Zeichen in Richtung der jungen Familien und wirken damit dem schlechten Image des Stadtparks, das er durch verschiedene Problemstellen hatte, abermals engagiert entgegen. Wenn dann zur Landesausstellung 2019 die Kasematten saniert sind und auch das neue Hotel fertig ist, erfährt der Park natürlich noch einmal eine enorme Aufwertung."

Für Sportstadtrat Udo Landbauer ist der neue „Motorikpark“ ein ganz wichtiger Impuls: „Sport braucht mehr und mehr Angebote für die individuelle Bewegung. Wir haben im Stadtpark den tollen Tennisplatz und bieten durch die innerstädtische Lage auch hervorragende Möglichkeiten für Läufer, Skater und Radfahrer. Der ‚Motorikpark‘ stellt hier eine bedeutende Ergänzung dar, um wieder mehr Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, ohne Zugangsschranken zu Sport und Bewegung zu motivieren, was letztlich unser aller Ziel sein muss.“

Die fünf Geräte für den „Motorikpark“ werden in den nächsten zwei Wochen aufgestellt. Am 11. November erfolgt die Eröffnung, bei der auch Schulklassen dabei sein werden, um die Geräte gleich zu testen.