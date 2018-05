Es könnte kaum einen passenderen Platz geben – und wohl auch keine passendere Betreiberin: Maria Hönigmann, vor wenigen Jahren Ideengeberin für die Hundefreilaufzone, eröffnet diese Woche gemeinsam mit ihrem Mann Andreas direkt neben dem Areal die erste Hundetagesstätte der Stadt.

Neben der Hundefreilaufzone, in der Puchberger Straße 34 liegt „Marias Hundeplatzl“. Diesen Samstag und Sonntag ist ab 9 Uhr „Tag der offenen Tür“ für Interessierte und ihre Hunde. | Hacker-Walton

Wo einst die Schießstätte untergebracht war, stehen im rundum sanierten Gebäude nun vier Hundezimmer mit insgesamt 100 Quadratmetern zur Verfügung. Zehn Vierbeiner können gleichzeitig über Nacht bleiben, untertags können sich bis zu 30 Hunde hier aufhalten.

Das Angebot richtet sich einerseits an Hundebesitzer, die ihre Tiere untertags abgeben wollen - etwa, weil sie sie nicht ins Büro mitnehmen können und nicht so lange alleine lassen wollen. Andererseits kann man seinen Hund auch während des Urlaubs in „Marias Hundeplatzl“ unterbringen.

Kennenlernen mit Hund und Besitzer

Was den beiden wichtig ist: Die persönliche Beziehung zu den vierbeinigen Gästen – und deren Besitzern: „Bevor wir einen Hund aufnehmen, gibt es auf jeden Fall ein Erstgespräch – zuerst mit Besitzer und Hund, dann mit dem Hund alleine.

Dann laden wir noch zu einer Schnupperstunde oder einem Vormittag ein, um zu sehen, ob sich der Hund bei uns wohlfühlt. Uns ist es wichtig, dass er keinen Stress verspürt.“

Für die Hönigmanns ist das neue Unterfangen auch ein kleines Abenteuer: Maria war 20 Jahre als Pflegehelferin tätig, Andreas zuletzt bei „Manner“ – jetzt sind beide in der Hundetagesstätte engagiert.