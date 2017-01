Wiener Neustadt

Das Konzept des Programms, das sich aus einer abwechslungsreichen Mixtur von Unterhaltungsmusik zusammensetzt, hat sich längst bewährt: Im Mittelpunkt steht natürlich das von Willi Zwittkovits souverän einstudierte und geleitete Orchester aus ambitionierten Vereinsmitgliedern sowie Gästen, etwa dem Männerchor „Cantores St. Gabriel“ (Chr. Fraberger), welcher nach torkelndem Auftritt als Nachtschwärmer zu Zierers gleichnamigem Walzer ansonsten gute Figur machte.

Beim abschließenden Donauwalzer wäre eine Aufstellung an der Rampe günstiger gewesen, was auch den respektablen Tenor Roman Lauder betrifft. Von der trockenen Saalakustik nicht betroffen war die mit Verstärkung unterstützte und launige Moderation von A. Plienegger. Ausschließlich eine Augenweide hingegen war das klassische Tanzpaar vom Wiener Staatsopernballett mit der Halbsolistin A. Manolova und dem Ersten Solotänzer D. Cherevychko, welche die Orchesterbegleitung wahrhaftig von der Rampe in den Hintergrund verwies. Im Übrigen empfand ich den vollen Orchesterklang nach der Pause vom 2. Rang aus am besten.