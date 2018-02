Die Karte soll ausschließlich für die Innenstadt gelten. Unternehmen können ihren Kunden bei den Einkäufen Geld auf die Karte laden, das dann in allen teilnehmenden Innenstadt-Geschäften eingelöst werden kann. Auch Gebühren in Parkhäusern oder Karten für das Stadttheater sollen damit in Zukunft bezahlt werden können.

Wie viel Geld auf die Karte geladen wird, soll im Ermessen des jeweiligen Unternehmens sein.