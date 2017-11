Flugplatz: Mittelburgenländer krachte mit Lkw in Hangar .

Am Flugplatz Wiener Neustadt Ost ist am Mittwoch ein mittelburgenländischer Fahrer mit einem Lkw in einen Hangar gekracht. Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ drei Luftfahrzeuge beschädigt. Das Objekt selbst wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.