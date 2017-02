Wiener Neustadt

Ein altes Thema greift die neue Wirtschaftsbundobfrau Judith Hönig an. In einem Brief an alle Mitglieder stellt sie die Parkregelungen in der Innenstadt zur Diskussion. Die Mitglieder sollen ihre Meinung abgeben, ob sie für die Beibehaltung der aktuellen Donnerstag-Lösung sind, lieber wieder Parken zu Mittag gratis hätten oder die Lösung mit dem Gratis-Parken ab 16.30 Uhr wieder eingeführt werden soll.

Was bei vielen Mitgliedern aufgrund der zuletzt häufig wechselnden Regelungen Kopfschütteln hervorgerufen hat. Bei einer Umfrage der NÖN hatten sich zuletzt die Mehrheit der Unternehmer gegen die neuen Parkzeiten ausgesprochen, sie wollen die „16.30 Uhr Lösung“ zurück. Auch das zweite Thema ist zuletzt sehr kontroversiell diskutiert worden: Das Verkehrskonzept bzw. die Busführung auf den Wiener Neustädter Hauptplatz.

Judith Hönig hat Mitglieder-Befragung zu zwei Innenstadt-Themen initiiert. | Baldauf

Das Vorstandsteam stellt den Mitgliedern die Frage, ob der Status Quo beibehalten werden soll und auch weiterhin Überlandbusse auf den Hauptplatz fahren dürfen, oder ob das Busaufkommen – wie offenbar geplant – um ein Drittel am Hauptplatz reduziert werden und nur noch City-Busse diese Station anfahren sollen. Bis 12. Februar sind die Mitglieder aufgerufen, ihre Meinung abzugeben – mit dem Ergebnis sollen die „Interessen der Mitglieder bestmöglich vertreten und positioniert“ werden.