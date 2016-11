Es war einer der Punkte, der beim Jugendkulturforum am häufigsten genannt wurde: Den Jugendlichen fehlt in Wiener Neustadt ein kostengünstiger Partyraum. Denn seit der Schließung des stadteigenen UVZ (Ungarviertler-Zentrum) gibt es so gut wie keine Partymöglichkeit ohne Konsumzwang, die leistbar und obendrein auch „partyrobust“ ist. Die NÖN machte den Check, wo Partyräume anmietbar sein könnten:

Herrengasse und umliegende Lokale: In den meisten Lokalen kann vom einzelnen Tisch bis zum ganzen Stockwerk alles gemietet werden. Allerdings kostet das, dazu können keine eigenen Getränke mitgenommen werden. Positiv: Wenn‘s auf der Feier zu fad wird, geht‘s einfach ins nächste Lokal.

SUB in der Singergasse: Die Eventlocation (Halle und Café) in der Innenstadt wird zwar vermietet, als „Ramba-Zamba-Partyzone“ für Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren eignet sie sich jedoch nicht. Die Miet-Preise bewegen sich – je nach Ausstattung – zwischen 100 Euro (plus Mindestkonsumation) und 3.000 Euro (mit allem drum und dran). Eher etwas für die Generation 30+, dafür muss man sich im Fall des Falles vor Ort um nichts kümmern.

Triebwerk in der Neunkirchner Straße: Im Jugend- und Kulturhaus gibt es zwar die Möglichkeit, mit der Triebwerk-Crew Veranstaltungen (etwa Konzerte) durchzuführen, für private Geburtstagsfeiern samt ausgedehntem Alko-Genuss ist das Triebwerk aber nicht zu haben.

Studentenverbindungen: So manch rauschende Party soll schon auf einer der Buden der Studentenverbindungen gefeiert worden sein. Die NÖN hörte sich bei drei Verbindungen um, ob die Räumlichkeiten auch für private Feiern zu mieten seien, das Ergebnis: Schwierig bis gar nicht möglich, Mitgliedschaft ist erforderlich.

Pfadfinder: Zwei Gruppen in Wiener Neustadt, zwei Gebäude, zwei Partymöglichkeiten? Leider nein! Im NÖN-Gespräch schildern beide „Pfadi-Gruppen“, dass zwar früher an Jugendliche vermietet wurde, es sei aber immer wieder zu Problemen mit Sachbeschädigungen und Müll gekommen. Einzig das Pfadfinderheim in der Gymelsdorfergasse wird noch für Kindergeburtstagsfeiern vermietet.

Kirchen: Zahlreiche Partys gingen vor Jahren etwa im „Tischtennisheim“ in der Familienkirche Schmuckerau über die Bühne. In den letzten Jahren sind aber auch die weniger geworden, derzeit dient der Raum als Flüchtlingsunterkunft und steht somit auch nicht zu Verfügung.

Rotes Kreuz/Feuerwehr: Auch hier gibt es von beiden Organisationen eine Absage. Im Rot Kreuz-Gebäude in der Grazer Straße gibt es hin und wieder Kindergeburtstage, aber keine rauschenden Partynächte. Dasselbe gilt auch für die Freiwillige Feuerwehr: „Ich könnte Event-Manager werden“, sagt Chef Pepi Bugnar. Denn er habe zwar viele Anfragen (auch für Weihnachtsfeiern & Co), allerdings sei das mit erheblichem zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden – deswegen ein „Nein“.

Fazit: Ein Partyraum ohne Konsumzwang für wenig Geld ist derzeit nur schwer auffindbar. Ohne tief in die Tasche greifen zu müssen oder Vereins-Mitgliedschaft bleibt da oft nur eine Partyzone – und die ist zu Hause.