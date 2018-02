Philipp Gerstenmayer (FPÖ) ist am Montag in der Sitzung des Wiener Neustädter Gemeinderates zum Stadtrat gewählt worden. Er übernimmt als Nachfolger des im Zusammenhang mit NS-Liedgut in der Burschenschaft Germania zurückgetretenen Udo Landbauer dessen Agenden Jugend, Sicherheit, Markt und Sport, teilte das Rathaus in einer Ausendung mit.

Als neuer Mandatar der FPÖ-Fraktion wurde Michael Marik angelobt. Für ihn bedeutet dies eine Rückkehr in den Gemeinderat. Er war bereits Vorsitzender des Kontrollausschusses der Stadt Wiener Neustadt.