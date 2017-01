Gleich zwei Szenelokale sind derzeit offiziell – gemunkelt wird von mehreren – zu haben: Zum einen das „Styles“ auf dem Domplatz (Miete 3.150 Euro), für das Besitzer Laszlo Marton schon seit Längerem einen Nachfolger sucht. Zum anderen das „Next“ in der Herrengasse (Miete 4.700 Euro), das (noch) von Marcel Chasteler geführt wird. Gegenüber der NÖN meint er, dass sich sein Geschäftspartner aus privaten Gründen zurückziehen will, „und weil ich selbst nach 13 Jahren Gastro meine Entrümpelungsfirma weiter ausbauen möchte.“

Ein Blick ins Web zeigt: Wen es in die Gastro zieht, der hat in Wiener Neustadt beste Gelegenheiten dazu. So sind etwa gleich drei Pizzerien – sie sind derzeit in Betrieb – zu haben: Die Pizzaria „Texaco“ in der Bahngasse für 1.320 Euro Miete, die Pizzeria „Bella Italia“ in der Wiener Straße für 1.815 Euro sowie die Pizzeria „La Gondola“ in der Grazer Straße für 3.000 Euro pro Monat.

Das „Styles“ am Domplatz ist ebenfalls zu haben. | Schranz

Wer es lieber bodenständiger mag, für den sind auch österreichische Wirtshäuser im Angebot: So wird für den „Steirastodl“ an der B17 ein Nachmieter gesucht (1.860 Euro), auch die Cafélounge gleich nebenan ist für 1.560 Euro im Monat zu haben. Dazu kommen das schon länger geschlossene Gasthaus „Zum Flugfeld“ in der Wöllersdorfer Straße (2.160 Euro Miete) sowie das ehemalige „Hexenbrau“ in der Raugasse (2.604 Euro Miete). Dazu sind – seit Jahren – auch noch zwei Cafés zu haben: Das „Espresso“ in der Adlergasse (1.474 Euro) und das Café „Montecristo“ in der Sonwendgasse (1.020 Euro).