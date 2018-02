Für die meisten Menschen klingt das, was Joachim Trimmel mit viel Vorfreude und Begeisterung schildert, wohl eher nach einer Tortur: 26 Tage will der 35-jährige Wiener Neustädter im Mai auf dem Eis in Grönland verbringen.

Und so eine Polar-Expedition, wie Trimmel sie vorhat, ist bei Temperaturen von null bis minus 30 Grad mehr als ein etwas exotischer Abenteuerurlaub: „Für jeden Tag sind acht Stunden reine Bewegung vorgesehen“, sagt Trimmel im Gespräch mit der NÖN, „wobei jeder zwei Schlitten mit insgesamt 60 bis 70 Kilogramm Gepäck ziehen muss.“ Denn dort, wohin die Reise geht, gibt es nichts – keine Hotels, keine Supermärkte – nur Eis, so weit das Auge reicht.

Trockentraining: Mehrere Stunden pro Woche zieht Joachim Trimmel Autoreifen hinter sich her – als Vorbereitung auf das Schlittenziehen. | privat

Wieso tut man sich das an? „Ich möchte sehen, wie das ist, im weißen Nichts zu gehen“, sagt der gelernte Baumeister und Holzbauingenieur.

Auf die Idee gekommen ist Trimmel, seit zwei Jahrzehnten „Vollblut-Alpinist“, wie er sagt, als er 2011 einen Marathon in Grönland organisierte – nur für sich alleine.

Trainingslager in Grönland: Neben dem Schlittenziehen wurde dabei unter anderem geprobt, wie man bei 80 km/h Wind ein Zelt aufstellt. | privat

Im Laufe der Zeit hat er auch sein engeres Umfeld von dem Vorhaben überzeugt: „Anfangs waren meine Familie und meine Lebensgefährtin eher skeptisch, mittlerweile unterstützen sie mich, wo sie können.“

Wie sieht die Vorbereitung aus? Einerseits: Ab in die Berge, „Höhenmeter sammeln“. Andererseits: Mithilfe von Autoreifen. Die zieht Trimmel seit Monaten mehrmals wöchentlich stundenlang hinter sich nach: „Das kommt der Belastung beim Ziehen der Schlitten sehr nahe.“