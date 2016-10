Die Würfel sind gefallen. Die Generalplanerleistungen für die Oberflächengestaltung der neuen Fußgängerzone Herzog Leopold-Straße in der Wiener Neustädter Innenstadt werden auf Vorschlag einer Fachjury an das Architekturbüro „Presoly Schwaighofer Architektur ZT GmbH“ vergeben. Die siegreichen Entwürfe wurden im Rahmen einer Pressekonferenz im Alten Rathaus präsentiert.

Magistrat der Statutarstadt Wiener Neustadt

„Mit diesem Projekt bringen wir die Herzog Leopold-Straße, die durch ihre Verbindungsfunktion von Bahnhof und Innenstadt eine ganz besondere Achse darstellt, ins 3. Jahrtausend“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger zur Generalsanierung der Fußgängerzone.

Schneeberger weiter: „Wir machen aus der Not der zu erneuernden Infrastrukturleitungen die Tugend einer komplett neuen Fußgängerzone im Herzen unserer Stadt. Das ist einerseits für unsere Bemühungen zur Belebung der Innenstadt und andererseits auch im Hinblick auf die Landesausstellung 2019 ein absolutes Muss gewesen. Erfreulich ist für mich, dass sich ein Büro Innenstadt mit seinen Entwürfen durchgesetzt hat. Ich freue mich auf die Umsetzung.“

Magistrat der Statutarstadt Wiener Neustadt

Der zuständige Baustadtrat Franz Dinhobl ergänzt die Ausführungen des Bürgermeisters: „Das Vergabeverfahren der Generalplanerleistungen war ein Musterbeispiel fachlich fundierter Expertisen gepaart mit der Beteiligung der Unternehmerinnen und Unternehmer. Das Preisgericht hat sich intensiv mit den eingereichten Projekten auseinander gesetzt und letztlich einstimmig für den Sieger votiert. Wir werden nun zügig daran gehen, die dementsprechenden Beschlüsse in den Gremien zu fassen, damit der Fertigstellung im

August 2017 nichts mehr im Wege steht. Ich bedanke mich bei allen, die zum Gelingen dieser Generalsanierung beitragen – vor allem, bei den ansässigen Unternehmerinnen und Unternehmer, für die es in der Bauzeit nicht immer leicht ist.“

Architekt Bernhard Schwaighofer, Projektverantwortlicher des Generalplaners: „Mit der Umgestaltung soll das Zentrum des städtischen Lebens in Wiener Neustadt lebenswerter,

abwechslungsreicher und interessanter gemacht und der Straßenraum von den störenden Einbauten befreit werden. Neues Stadtmobiliar, zum Teil neue Bäume und neue Beläge

erzeugen einen ganz eigenen Charakter. Ein reiches Angebot an Sitz- und Relaxmöglichkeiten lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Außerdem werden wir an bestimmten Stellen der Straße, wie zum Beispiel vor dem Stadttheater, neue Begegnungszonen entstehen lassen.“

Zum Vergabeverfahren

Bei der Vergabe der Generalplanerleistungen handelte es sich um einen geladenen Realisierungswettbewerb.

5 Architekturbüros wurden eingeladen, von denen 3 rechtzeitig ein Konzept ablieferten.

Am 30. September fand die Sitzung des Preisgerichts statt:

Auftragssumme für die Generalplanerleistungen: EUR 70.088,38 brutto

Weiterer Fahrplan:

Beschlussfassung zur Beauftragung des Generalplaners im Stadtsenat am 24. Oktober

Vergabeverfahren der Bauleistungen als Generalunternehmerleistung mittels Offenem Verfahren

Beschlussfassung zur Beauftragung der Bauleistungen als Generalunternehmerleistung im Gemeinderat voraussichtlich am 16. Jänner 2017

Beginn der Arbeiten Ende Jänner/Anfang Februar 2017

Fertigstellung August 2017

Bis zum Baustart der Oberflächenarbeiten werden bis Adventbeginn die Kanal- und Wasserleitungen erneuert, danach pausieren die Arbeiten bis Anfang Jänner, ehe dann die EVN die Fernwärmeleitungen verlegt.

Zu den Gestaltungsgrundsätzen