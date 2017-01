Neue Entwicklungen in Sachen Rechtsvorrang in den Stadtvierteln. Der Verkehrsbeirat hatte die Prüfung der Umsetzbarkeit im Zehnerviertel beauftragt. Das Verkehrsamt hat daraufhin mit dem Verkehrssachverständigen des Landes alle Kreuzungen im Bereich Zehnergürtel-Fischabach-Wohlfahrtgasse-Zehnergasse analysiert und befunden: Alle Kreuzungen seien tauglich für „Rechtsvorrang“.

Was bedeuten würde, dass alle Vorrang-Geben-Schilder entfernt würden – Busstraßen ausgenommen. Das wurde nun im Verkehrsbeirat vergangene Woche neuerlich diskutiert. SPÖ-Verkehrsstadtrat Martin Weber ließ dabei durchblicken, dass er sich nun aufgrund der intensiven Beschäftigung mit der Thematik eine Umsetzung in den Wohnvierteln vorstellen könne (siehe Seite 4). Wasser auf die Mühlen der Radlobby, die sich diesem Thema auch verschrieben hat.

Hannes Höller: „Auch im Verkehrsbeirat wurde hervorgehoben, dass es für das Problem der zu hohen Geschwindigkeiten in Wohnbereichen keine Alternative zur Einführung von Rechtsvorrang gibt. Auf Expertenebene ist die Entscheidung somit klar. Jetzt liegt es an der Politik, die Umsetzung in Wiener Neustadt voranzutreiben.“

Das dürfte noch dauern. Denn seitens der Stadtführung heißt es dazu: „Für uns ist das im Moment kein Thema. Selbstverständlich wird der Meinungsbildungsprozess zu diesem Thema fortgesetzt.“