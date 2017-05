Wiener Neustadt

Mit dem Marienmarkt hat die Stadtregierung einen zusätzlichen Frequenzbringer installiert. Doch wird das von den Unternehmern auch genutzt? Nicht gänzlich, wie ein NÖN-Check zeigt. Vor allem am Samstagnachmittag haben einige Geschäfte geschlossen. Ausgenommen davon ist die Gastronomie: Fast alle Restaurants und Cafés hatten beim NÖN-Rundgang am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr geöffnet.

Anders sieht es im Handel und bei den Dienstleistern aus. Auffällig: Während Ketten offen haben, sind es oft Neustädter Unternehmen, die am Samstagnachmittag geschlossen haben. Branchenmäßig konnte kein „roter Faden“ erkannt werden: So hatte ein Juwelier zu, während der andere offen hatte, selbiges war auch bei Büchereien oder Boutiquen beobachtbar. Allerdings sind auch bei jenen Geschäften, die am Samstagnachmittag offen haben, unterschiedliche Öffnungszeiten angeschlagen – von 14 bis 18 Uhr reicht die Palette, samt Ausnahmen wie „Nur jeden 1. Samstag im Monat am Nachmittag geöffnet“.

Auffällig war: Während in der Wiener Straße und in der Herzog Leopold Straße deutlich mehr Geschäfte offen als geschlossen hatten, war es in der Neunkirchner Straße umgekehrt (siehe unten). ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen für eine Belebung der Innenstadt zu schaffen. Wir tun das mit der Sanierung der Fußgängerzonen und mit der Schaffung von Frequenzbringern, wie dem Marienmarkt oder der Ambulanten Rehabilitation. Ich bin zuversichtlich, dass mit zunehmender Frequenz auch die Öffnungszeiten der Geschäfte ausgedehnt werden. Dazu kann man niemanden zwingen, sondern lediglich eine derartige Entwicklung möglich machen.“

NÖN-Check

Welche Geschäfte (Gastro wurde nicht berücksichtigt, hier hatten fast alle Lokale geöffnet) haben am Samstagnachmittag in den Fußgängerzonen geöffnet? Ein Rundgang der NÖN zwischen 14 und 15 Uhr ergab:

Herzog Leopold Straße:

19 Geschäfte geöffnet

10 Geschäfte geschlossen

Wiener Straße

20 Geschäfte geöffnet

6 Geschäfte geschlossen

Neunkirchner Straße

12 Geschäfte offen

20 Geschäfte geschlossen