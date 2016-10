Mittwoch Früh, Landesberufsschule Wiener Neustadt in der Schneeberggasse. Die Personalvertretung hat zu einer Dienststellenversammlung geladen. Es geht darum, die Entscheidung der Politik zu kommunizieren, warum gerade die Landesberufsschule Wiener Neustadt geschlossen wird.

Und wie die berufliche Zukunft der Lehrerinnen und Lehrer aussehen wird. Gleich vorweg: Antworten hat es kaum gegeben.

Das hat Josef Staar, Leiter des gewerblichen Berufsschulrates gleich zum Abschluss seines Einleitungsstatements den gekommenen Lehrerinnen und Lehrern klar gemacht: „Ich kann und will die Fragen nicht beantworten, denn die Antworten werden erst in den Arbeitsgruppen gemeinsam erarbeitet.“ Das war eine der Kernbotschaften der Informationsveranstaltung, wie es auch Berufsschulinspektorin Doris Wagner formulierte: „Es war ein Schock für uns alle, aber die politische Entscheidung steht. Wir müssen nun konstruktiv zusammenarbeiten.“

Unsicherheit bei Lehrerkollegium

Die Betroffenheit im Lehrerkollegium war spürbar. Und sichtbar. Immer wieder wischten sich Pädagogen Tränen aus den Augen. Der Grundtenor: Die Unsicherheit, was genau mit jedem einzelnen Lehrer passieren wird. Die Unsicherheit, wo er oder sie unterrichten wird. Die Unsicherheit, ob es die gleiche Anzahl an Unterrichtsstunden geben wird.

Die Unsicherheit, ob es den Job überhaupt weiter geben wird. Denn eines erschien vielen Lehrerinnen und Lehrern der LBS Wiener Neustadt nicht nachvollziehbar: Dass diese Schule aus Kostengründen zugesperrt wird, aber die Anzahl der Lehrkräfte – und Pädagogen in den angeschlossenen Schülerheimen – tatsächlich gleich bleiben soll.

Dazu gab Staar mehrmals das Versprechen ab: Es werde aus dem Titel der Zusammenlegung kein einziger Pädagoge freigesetzt. Natürlicher Abgang – durch Pensionierungen oder freiwillige Kündigungen – würden allerdings nicht nachbesetzt. Und bei den Schülerheimen werde die Qualität der Betreuung durch mehr Personal verbessert, so Staar.

Staar sicherte auch die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zu, in der unter Einbeziehung aller drei betroffenen Standorte das Zukunftskonzept gemeinsam entwickelt werde. Denn auch von den beiden anderen Schulen werde Fingerspitzengefühl für die Zusammenführung „erwartet und eingefordert“, betonte Staar.

Das werde unmittelbar im Oktober gestartet. Wann genau die Zusammenlegung passieren wird, auch darauf ließ sich niemand festlegen. Dass es schon im Juni nächsten Jahres sein solle, verwies Staar allerdings gleich ins Reich der Gerüchte: „Wir werden die Schule mit Sicherheit so lange voll betreiben, bis alle übersiedeln können.“

Lehrlingszahlen sind massiv rückläufig

Generell sind die Lehrlingszahlen massiv rückläufig (siehe Grafik). In den letzten acht bis zehn Jahren ist die Zahl der Lehrlinge in der Berufsschule Waldegg um etwa 50 Prozent zurückgegangen. Einbußen gab es vor allem im Bereich Gastronomie. Ein weiteres Beispiel: Rund 100 Lehrlinge hat Friseur Trauner in seiner knapp 70-jährigen Firmengeschichte schon ausgebildet. Erstmals werden heuer keine Lehrlinge beschäftigt. Kurt Trauner erklärt, dass die Rahmenbedingungen wie Behaltepflicht einerseits, andererseits auch die mangelnde Qualifikation von Lehrlingen sowie die mangelnde Ausbildungsqualität an Berufsschulen letztlich dazu geführt hätte, keine Lehrlinge zu beschäftigen – mehr dazu auch auf Seite 4.

Die drei Berufsschulen in Stadt und Bezirk

LBS Wiener Neustadt 2015

Schüler gesamt 1.033

Lehrlinge männlich 395

Lehrlinge weiblich 638

Lehrer 37

Klassen 47

LBS Waldegg 2015

Schüler gesamt 774

Lehrlinge männlich 387

Lehrlinge weiblich 387

Lehrer 39

Klassen 39

LBS Theresienfeld 2015

Schüler gesamt 1.445

Lehrlinge männlich 605

Lehrlinge weiblich 840

Lehrer 50

Klassen 67