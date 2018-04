Für Generationen von Musikern und solchen, die es noch werden wollten, war es die erste Anlaufstelle: Das Musikfachgeschäft Votruba in der Fußgängerzone Herzog Leopold Straße. Vom Gitarrenplättchen bis zur Trompete bekam man hier ums Eck von der Musikschule – abgesehen vom eigenen Talent – alles, was man zum Musizieren brauchte.

Damit ist demnächst Schluss: Voraussichtlich noch im Laufe des Aprils wird die Filiale in Wiener Neustadt geschlossen. „Wir bedauern das sehr, aber der Standort hat sich in den vergangenen Jahren nicht mehr getragen“, sagt Johannes Votruba im Gespräch mit der NÖN.

Die Filiale in der Herzog Leopold Straße. | Hacker-Walton

Das Stammhaus am Lerchenfelder Gürtel im siebten Wiener Bezirk soll „in vollem Umfang“ erhalten bleiben.

Das Unternehmen gibt es seit über 140 Jahren: Johann Votruba, Jahrgang 1862, gründete im Jahr 1875 die „Musikinstrumentenerzeugung Votruba“ im zehnten Bezirk. Sein Enkel Franz Votruba, der bei ihm lernte, gründete 1950 das „Musikhaus Votruba“ am Lerchenfelder Gürtel. Sein Sohn Johann wiederum eröffnete 1984 und 1990 die Filialen in Wiener Neustadt in der Herzog Leopold Straße und, wenige Meter weiter, in der Beethovengasse. Heute wird der Traditionsbetrieb in fünfter Generation von Johannes und Thomas Votruba geführt.