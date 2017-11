Aktuell läuft das vierte Klimaschulenprojekt „Lebensstil macht Klimaschutz“, das die Klima- und Energiemodellregion Wiener Neustadt gemeinsam mit dem Umweltbildungsverein „kultur.GUT.natur“ gefördert vom Klima- und Energiefonds umsetzt. Damit rückt an drei Wiener Neustädter Schulen das Thema Klimaschutz für ein Schuljahr in den Focus.

Schwerpunkt an Schulen: „Lebensstil macht Klimaschutz“ .

Zum Schwerpunkt der klimafreundlichen Ernährung besuchten die SchülerInnen im Herbst zweimal den Sonnengarten des Vereins kultur.GUT.natur im Akademiepark um die Gemüse- und Obstsaison hautnah im Wandel der Jahreszeiten miterleben zu können. Mitte September wurden noch gemeinsam Tomaten, Paprika, Zucchini, Gurken, Kürbisse, Basilikum und vieles mehr geerntet.

Beim zweiten Besuch im November nach den ersten Nachfrösten bietet sich den Schülerinnen im Garten ein ganz anderes Bild. Die wärmeliebenden Pflanzen sind aus dem Garten verschwunden, zu ernten gibt es immer noch mehr als genug. So lernen die Besucherinnen in dieser kalten Jahreszeit, dass Wintergemüse wie Asiasalate, Winterportulak, Eiszapfen, Radieschen, Karotten und Spinat in den Frühbeeten auch bei niedrigen Temperaturen noch wächst und im Freiland Kohlsprossen, Vogerlsalat, Endiviensalat, Chinakohl und die letzten Krautköpfe geerntet werden können.

Die Quitte und das Asperl als fast vergessenes Obst zu Winterbeginn werden vorgestellt und verkostet, aromatische Äpfel und Birnen runden den saisonalen und regionalen Genuss ab. Die Vermittlung des Zusammenhanges Klimaschutz und Ernährung erfolgt so praktisch, aber auch theoretisch durch unterschiedliche Rätsel, Spiele und Wissensinput.

Durch gemeinsames Ernten und Zubereiten einer klimaschonenden Jause, dem Genuss beim Verspeisen und dem Erleben der Vielfalt im Garten auch zu Winterbeginn wird Bewusstsein für Regionale und Saisonale Ernährung geschaffen und Lust darauf gemacht.

Zum diesjährigen Projekt

In diesem Schuljahr stehen die Themen klimafreundliche Ernährung und klimaschonender Konsum im Fokus. Workshops zu saisonalem und regionalem Obst- und Gemüseangebot, die Vermittlung der Auswirkungen unserer Konsumentscheidungen auf die Umwelt sowie das Kennenlernen von klimafreundlichen Alternativen, das Anlegen eines Schulgartens, ein regionales Jausenkisterl und Exkursionen zu regionalen Produzentinnen und Produzenten sind neben vielen anderen Aktivitäten wichtige Projektbestandteile.

Durchgeführt wird das Klimaschulenprojekt in diesem Schuljahr mit der VS Rudolf Wehrl, der VS Dkfm. Mag. Rudolf Scheicher und der BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik).