Die NÖ Fotoakademie Wiener Neustadt startet am Samstag, dem 7. April, in das neue Semester. In dem außerschulischen Kultur- und Bildungsangebot erfahren Kinder und Jugendliche, wie besondere Momente mit der Kamera gelungen festgehalten werden.

Die jungen Talente lernen, ihren Blick für das Wesentliche zu schulen und ein Gefühl für spannende Motive und Bildaufbau zu entwickeln. Das Wissen über Bildbearbeitung rundet den Kurs ab.

Zur Seite steht den Teilnehmern der bekannte Profifotograf und Fotokünstler Franz Baldauf. Die NÖ Fotoakademie Wiener Neustadt ist ein Angebot der NÖ Kreativakademie, die sich mit 92 Akademien an 38 Standorten in ganz Niederösterreich der künstlerischen Förderung junger Menschen verschrieben hat.