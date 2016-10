Wiener Neustadt

Gestohlen wurden vor allem Motorsägen, Winkelschleifer, elektrisch betriebene Werkzeuge und Reifen samt Felgen, berichtete die NÖ Polizei am Montag. Der Wert des Diebesgutes liege im fünfstelligen Eurobereich.

Schauplätze der Einbruchsdiebstähle seit vergangenen Dienstag waren laut Aussendung Betriebe in Miesenbach, Reichental in der Gemeinde Waldegg, Gutenstein und Rohr im Gebirge. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Pernitz (Tel.: 059133/3379) erbeten.