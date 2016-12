Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurde in der Vorwoche ein symbolischer Akt gesetzt: Die Übergabe des Stadtheim-Schlüssels an das „Haus der Barmherzigkeit“. ÖVP-Stadtchef Klaus Schneeberger zur Übergabe: „Es war ein weiter Weg bis zu diesem Moment, weil wir bis zuletzt intensiv verhandelt haben, um das beste Ergebnis für die Mitarbeiter sowie für die Bewohner zu erreichen. Heute übergeben wir das Haus offiziell in die Hände vom Haus der Barmherzigkeit. Seit mehreren Wochen wird hier ja bereits unter der Führung vom Haus der Barmherzigkeit gearbeitet. Auch wenn die Stadt nicht mehr Trägerin sein wird, bleiben wir dem ‚Traude Dierdorf-Stadtheim‘, nicht zuletzt wegen der Namensgeberin, eng verbunden und freuen uns auf den Neubau mit allen damit verbundenen Vorteilen für die Menschen, die hier arbeiten und wohnen.“

„Haus der Barmherzigkeit“-Geschäftsführer Florian Pressl zur endgültigen Übernahme des Hauses: „Nach den ersten Wochen in unserem neuen Haus möchte ich mich nochmals bei Bürgermeister Schneeberger und den Vertretern von Wiener Neustadt für die gute Zusammenarbeit bedanken.“ Endgültig fixiert wurde die Übergabe des Stadtheimes übrigens durch die Gemeinderatsbeschlüsse am 12. Dezember mit dem Verkauf der Grundstücke an das „Haus der Barmherzigkeit“.

Stadtheim mit einer 50-jährigen Geschichte

1964 wurde für die älteren Mitbürger der Stadt in der Lazarettgasse 5 das „Stadtheim“ als Altenwohnheim in Betrieb genommen. Dem zunehmenden Bedarf an Wohnplätzen folgte 1975 eine Erweiterung des Hauses. Die Eröffnung einer neuen Pflegeabteilung mit zwei Pflegestationen, die Neuerrichtung der Küche und die Erweiterung des Speisesaales sowie die Neugestaltung des Gartenbereiches war 1995 abgeschlossen. Von 1999 bis 2003 wurde das Stadtheim mit einer Neuerrichtung der Wäscherei und Näherei generalsaniert. 2014 wurde das Stadtheim in „Traude Dierdorf Stadtheim“ umbenannt.