Wiener Neustadt

Das Tuesday Nightskating geht in eine neue Saison: Ab dem 9. Mai geht es wieder jeden zweiten Dienstagabend los, Start und Ziel wird wieder die Arena Nova sein. Zwei Routen aus dem Vorjahr sind bereits fixiert, an einer dritten wird gearbeitet. Organisator Onur Yavuz hat sich heuer etwas Besonderes einfallen lassen, so wird des bei jeder Fahrt ein bestimmtes Motto geben.