In Zukunft wird es in der Stadt wohl keine offnen Supermärkte an Sonn- und Feiertagen mehr geben. Nach Kontrollen von Supermärkten von Magistrat und Polizei hat zumindest das Unternehmen „Etsan“ angekündigt, seine beiden Filialen in der Stadt in Zukunft nur noch an Werktagen geöffnet zu haben. Bereits am vergangenen Sonntag hatten beide Filialen geschlossen, allerdings andere Supermärkte geöffnet, wo ein Verfahren eingeleitet wurde.

Laut Gesetz dürfen Geschäfte in Wiener Neustadt zwar am Sonntag geöffnet haben, allerdings nur, wenn Familienmitglieder dem Betreiber unentgeltlich helfen. Angestellte dürfen an Sonn- und Feiertagen nicht beschäftigt werden. Mehr zu dem Thema lesen Sie in der Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt.