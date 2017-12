Wer heute von Wiener Neustadt nach Wien fährt, hat mitunter drei Tickets von drei Anbietern: Von den wnsks für den Neustädter Bus, von den ÖBB für den Zug und von den Wiener Linien für die Weiterfahrt in Wien.

„In ein paar Jahren möchte ich mich nicht mehr um Tickets und Verbindungen kümmern müssen, das soll alles ein Computer für mich erledigen“, sagt Christian Voglauer von der Wirtschaftsuni Wien. Die Verknüpfung von Mobilitätsangeboten ist einer von vier großen Trends, die Voglauer beim Regional-Symposium für öffentlichen Verkehr präsentierte. Die anderen drei: „Sharing Economy“, das Teilen von Rädern und Autos, Elektrifizierung und alternative Antriebe sowie autonome Fahrzeuge.

„Während vor 15 Jahren der Fokus vor allem auf die Schaffung von Verkehrsinfrastruktur lag, so ist heute das Zeitalter des öffentlichen Verkehrs in Niederösterreich gekommen“, sagte Verkehrslandesrat Karl Wilfing (ÖVP). Er verwies darauf, dass mit dem „Mobilitätspaket 2018 - 2022“ in den kommenden Jahren 3,3 Milliarden in Mobilität investiert werden.