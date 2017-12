Tausende Besucher bei Krampuslauf .

Der Krampuslauf in Wiener Neustädter Innenstadt war auch heuer ein Publikumsmagnet: Tausende Besucher kamen am Freitagabend in die Fußgängerzonen und den Hauptplatz, um die dunklen Gestalten zu sehen. Über 20 Gruppen, viele davon aus der Region, begeisterten Alt und Jung.