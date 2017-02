Wiener Neustadt

Ein wenig hat das Tauwetter am Wochenende am Winterwunderland am Unterberg genagt. Gestern, Montag, hat um fünf Uhr morgens allerdings wieder Schneefall eingesetzt und im Naturschnee-Schigebiet wieder nachgebessert. So sind alle Pisten inklusive der Talabfahrt in bestem Zustand.

Vorige Woche war übrigens auch Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav am Unterberg. Ecoplus-Regionalförderung hat die Betreiber des Schigebietes, die drei lokalen Unternehmer Erich und Klaus Panzenböck sowie Christian Guthauer und Stefan Leithner bei der Rettung des Schigebietes Ende 2014 unterstützt. So wurde ein neues Zutrittssystem installiert, in das insgesamt 275.000 Euro investiert wurden.

Bohuslav konnte sich bei ihrem Besuch davon überzeugen, dass wirklich gut gearbeitet wird. Und dass das Wetterglück heuer auch entsprechend mitspielt: „In der aktuellen Saison ist das Gebiet geöffnet und lockt auf einer Länge von 16 Naturschneepisten-Kilometern mit guten Bedingungen. Das Schigebiet Unterberg konnte in den vergangenen Wochen in Summe über 30.000 Ersteintritte verzeichnen, das ist ein beeindruckender Wert“, freut sich Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav beim Lokalaugenschein.