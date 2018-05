„Mit Lambert Zach verliert die Stadt Wiener Neustadt einen hochverdienten Politiker und viele von uns, ganz besonders ich, einen guten Freund“, so Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger, „leider war es ihm in den vergangenen Jahren aufgrund seiner Krankheit nicht mehr vergönnt, Teil des gesellschaftlichen Lebens unserer Stadt zu sein, aus dem er früher nicht wegzudenken war. Lambert Zach war ein fürsorglicher Familienvater auf der einen Seite und ein Kommunalpolitiker mit Handschlagqualität auf der anderen Seite. Seine Ressorts Schul- und Kindergartenwesen sowie Markt- und Veterinärwesen hat er nicht nur ausgeübt, sondern sie gelebt und sich für sein Ungarviertel stets eingesetzt. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie.“

Biographie

Geboren am 9. August 1939 in Eggenburg

Berufslaufbahn:

1961-1965: Schulungsbeamter der Sicherheitswache

1965-1970: Verkaufsleiter-Stellvertreter Wienerberger-Ziegelfabrik

1970-1986: Gebietsleiter Bundesländer-Versicherung

ab 1986: 1. NÖ-Brandschadenversicherung

ab 1989: Geschäftsführer der Bauträger-Beratungsgesellschaft, Wohnungsverkauf für die Siedlungsgenossenschaften Frieden und WET

Laufbahn als Mandatar:

28. April 1970 bis 24. April 1975: Gemeinderat

25. April 1975 bis 19. April 1995: Stadtrat für Schul- und Kindergartenwesen sowie für Markt- und Veterinärwesen

Auszeichnungen: