In den letzten Jahren war es zwar ruhig um Franz Pfeiffer geworden, vergessen hat man ihn trotzdem nie. Deswegen war die Nachricht für viele ein Schock: Franz Pfeiffer schloss im 67. Lebensjahr für immer seine Augen. Über die Stadtgrenzen hinaus wurde er vor allem durch sein Wirtshaus in der Wiener Straße 64 „Der Pfeiffer“ bekannt.

Foto von der Eröffnung vom Gasthaus „Der Pfeiffer“ aus dem Jahr 1982. | privat

Franz Pfeiffer hatte es am 18. Juni 1982 eröffnet und damit eine Wirtshaus-Tradition an dem Standort in der Wiener Straße fortgesetzt, die bis in das Jahr 1602 zurückgeht. Im letzten Jahrhundert war das Gasthaus vor der Ära Pfeiffer unter dem Namen „Zum goldenen Brunnen“ bekannt. Unter Franz Pfeiffer wurde das Wirtshaus zu einem der ersten In-Lokale von Wiener Neustadt.

Foto von der Eröffnung vom Gasthaus „Der Pfeiffer“ aus dem Jahr 1982: Mit dabei waren auch Bürgermeister Hans Barwitzius sowie sein Nachfolger Gustav Kraupa und weitere Mitglieder des Stadtsenats. | privat

Im Jahr 1990 schloss Franz Pfeiffer sein Gasthaus, das in der Folge von Christian Platzkammer übernommen wurde. Unter Dieter Kutzner und Ingrid Schwarz wurde es zum „Plauscherl“, später war es einige Jahre ein italienisches Restaurant. Derzeit tischt am Standort das „Zweieck“ auf.