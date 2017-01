Die Tage rund um Weihnachten hatten es auf der Unfallabteilung des Landesklinikums Wiener Neustadt in sich. Nein, nicht wegen zahlreicher Notfälle. Die Abteilung selbst war Patient. Denn die Nachfolgeregelung für Primar Franz Ortner geriet zu einer Operation mit schweren Nebenwirkungen. Aber der Reihe nach.

Eigentlich hätte Primar Franz Ortner nach über 20 Jahren noch ein „Ehrenjahr“ als Primar dranhängen wollen. Das gibt es aber nicht mehr. So soll hinter verschlossenen Türen mit ihm auch über andere Möglichkeiten geredet worden sein. Etwa, als Oberarzt zu bleiben. Was jetzt offenbar auch zumindest noch für ein Jahr so sein wird, wie Regionalmanager Viktor Benzia bestätigte.

Georg Schmid, ebenfalls höchst anerkannter Unfallchirurg, hat sich „auf Bitten des Arbeitgebers“ nachträglich beworben und seine Bewerbung bald wieder zurückgezogen. | Baldauf

Jedenfalls wurde die interimistische Leitung der Abteilung – letztlich dann auch für Ortner noch überraschend – intern ausgeschrieben. Dafür gab es zwei Bewerber: Assistenzarzt Martin Schuler (der sich auch für die Stelle des Ärztlichen Direktors beworben hatte) und Stefan Griesmayer. Es gab ein Hearing mit den beiden, aus dem Griesmayer als Kandidat für die interimistische Leitung herausgegangen ist.

Anstatt die Nachfolge nun geregelt zu haben, ging es erst richtig los. Denn plötzlich war nach dem Hearing mit Georg Schmid ein neuer, zusätzlicher Kandidat aus dem Haus für die Abteilungsleitung im Rennen. Der Schwiegersohn der ehemaligen SPÖ-Bürgermeisterin Traude Dierdorf hat sich „auf Bitte des Arbeitgebers“ nachträglich für die Stelle beworben, wie er auch gegenüber der NÖN bestätigte. Das löste heftige Turbulenzen auf der Weihnachtsfeier, bei Morgenbesprechungen und abteilungsintern aus. Über diverse Kommunikationskanäle wurden teils harte Auseinandersetzungen geführt. Mit dem Ergebnis, dass Schmid seine Bewerbung bald wieder zurückzog: „Ich habe mir das überlegt und meine Entscheidung revidiert. Weiter möchte ich das nicht kommentieren.“ Auch Martin Schuler wollte kein persönliches Statement zu den Vorgängen abgeben und verwies auf die Pressestelle des Spitals.

ÖVP-Stadtchef ersuchte Schmid um Bewerbung

Bei der „Bitte des Arbeitgebers“ hat es sich um einen Wunsch von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger gehandelt. Das wurde auf Nachfrage auch von seinem Büro bestätigt: „Bürgermeister Schneeberger hat gebeten, dass sich mehrere Ärzte bewerben, um eine breitere Entscheidungsmöglichkeit zu haben. Oberarzt Schmid wurde daher von ihm angesprochen.“ Dass die nachträgliche Bewerbung in der Abteilung zu schweren Turbulenzen geführt hat, wollte das Büro des Stadtchefs nicht kommentieren, auch gab es keine Stellungnahme zur nun getroffenen Entscheidung mit Griesmayer als interimistischen Leiter.

Zufrieden mit der Entscheidung ist jedenfalls der neue Ärztliche Direktor, Peter Gläser. Er räumt zwar ein, dass „mehr Kandidaten ideal“ gewesen wären, aber mit Griesmayer sei eine gute Lösung gefunden worden, die auch im Hearing (das Schmid aufgrund der Zurückziehung seiner Bewerbung nicht absolviert hat) einstimmig gewesen sei: „Ich blicke der interimistischen Zeit sehr positiv entgegen, hatte schon Gespräche mit ihm und freue mich auf die Zusammenarbeit. In den Gesprächen haben wir schon Punkte identifiziert, wo wir nachschärfen wollen.“

Griesmayer will alle einbinden

Die turbulenten Abläufe rund um die Nachfolgeregelung für Primar Franz Ortner will auch der neue interimistische Leiter der Unfallabteilung, Stefan Griesmayer, nicht kommentieren. Wie er seine neue Funktion anlegen wird, ist für ihn klar: „Ich will möglichst alle einbinden. Ich habe einen Satz von Primar Gamper in Erinnerung. Er hat gesagt, wenn alle zufrieden arbeiten können, arbeiten alle gut.“ Daran wolle er sich orientieren: „Alle im Team sollen Spaß an der Arbeit haben.“ Er will sich auch intensiv darum bemühen, die Abteilung wieder zu einen. Denn selbst wenn er darüber nicht spricht, ist klar: Die ganzen Turbulenzen sind am Personal in der Abteilung nicht spurlos vorübergegangen. Auf einen will Griesmayer, der seit 1990 an der Abteilung als Oberarzt tätig ist, in der Zusammenarbeit ganz stark setzen: Auf den neuen Ärztlichen Direktor Peter Gläser, mit dem er eine sehr gute Gesprächsbasis habe. Stefan Griesmayer ist übrigens der Bruder zweier bekannter Wiener Neustädter: Von „Mister MedAustron“ Erich und „Fußballprofessor“ Heinz Griesmayer.

Ortner bleibt als Oberarzt tätig

Während er sein Primariat abgeben muss, kann Ortner als Oberarzt weiterhin tätig bleiben – zumindest für ein Jahr. „Das ist, wenn gewünscht, Usus im Land“, betont ÖVP-NÖ-Klubobmann Klaus Schneeberger auf NÖN-Anfrage. Für den Ärztlichen Direktor Peter Gläser war Ortners Weiterbeschäftigung als Oberarzt an der Unfallabteilung „wünschenswert und stark fachlich begründet“. Ortner sei einer von wenigen Fachleuten für die Wirbelsäule und deshalb für die Abteilung wichtig, so Gläser: „Dieses Knowhow soll an Kollegen weiter gegeben werden.“ Ortner gewinne durch den Entfall der Primartätigkeit „Zeit für die Ausbildung der Kollegen“.