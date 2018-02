Chaos, Verwüstung, Vandalismus, Straßenschlachten zwischen Fans und Polizei, Plünderungen – und Lena Fast mittendrin. Die ehemalige Babenbergerring-Schülerin absolviert aktuell ein Au Pair-Jahr bei einer vierköpfigen Familie in Philadelphia. Genau in jener amerikanischen Stadt, in der gerade der absolute Ausnahmezustand herrscht. Der Grund: Die Football-Mannschaft, die „Philadelphia Eagles“, haben zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den „Super Bowl“ gewonnen.

Lena Fast: „Beim Super Bowl sind alle Generationen zusammengekommen und haben gemeinsam gefeiert. Die Stimmung – unglaublich, das werde ich nie vergessen.“

"Viele waren sehr betrunken, viel wurde zerstört"

Zu den Ausschreitungen meint die 20-Jährige: „Es wirkte so, als ob es bei so einer Sportveranstaltung keine Gesetze und Regeln gibt, wobei Amerikaner sonst ja sehr streng sind – vor allem beim Thema Alkohol. Viele waren sehr betrunken, viel wurde zerstört. Vor allem die Jugendlichen sind auf Gebäude, Straßenlaternen, Skulpturen, Ampeln und Autos geklettert. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Eagles-Fans sehr eskalieren und randalieren.“

Bei der Parade selbst ging es zivilisierter zu – obwohl es über zwei Millionen Menschen waren: „Alles war sehr gut organisiert und die Stimmung gut.“