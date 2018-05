Am Donnerstag begann mit Deutsch die heurige Zentralmatura. Die Stimmung danach ist positiv, wie Schulsprecher Kajetan Paul Lindmayr (MilRG) bestätigt: „Wenn es derart reibungslos weitergeht, sind wir zufrieden.“ Auch Lehrer und Direktoren sprechen von einer ruhigen Prüfung. Man sei zufrieden mit der Aufgabenstellung, so etwa HTL-Direktorin Ute Hammel und BG Zehnergasse-Direktor Werner Schwarz. BG Babenbergerring Deutsch-Professor Martin Deutsch meint: „Die Themen erscheinen mir als ausgewogen und gut verständlich.“

Zur Wahl hatten die Schüler drei Themenpakete – eine Textinterpretation von Mela Hartwigs „Der Meineid“ und Leserbrief, eine Textanalyse zu „Häme“ und einen Kommentar zu „Respekt im Internet“ und eine Erörterung zu „Modekonsum“ sowie eine Zusammenfassung über „Nudging“ (Verhaltensbeeinflussung).

"Es war kein richtiges Literaturthema dabei"

An AHS wie BHS dürfte ein klarer Überhang bei Thema drei bestehen. Es habe die Lebenswelt der Maturanten widergespiegelt, so die Lehrer. Vor allem an den AHS entschieden sich einige auch für Thema eins. Das Zweite wurde kaum bis gar nicht genommen. BRG Gröhrmühlgassen-Direktor Günther Hofmann denkt: „Es war kein richtiges Literaturthema dabei.“ Grundsätzlich hätten sich die Aufgabenstellungen in allen Fächern – nicht zuletzt durch Feldtestungen an den Schulen – in den letzten Jahren verbessert.

Während in den berufsbildenden Schulen (BHS) am Freitag die nicht zentralen fachtheoretischen Prüfungen stattfanden, geht es für alle heute, Dienstag, mit Englisch weiter, morgen, Mittwoch, folgt Mathematik. HAK-Schülerin Iris Strasser meint dazu, dass es an der Schule eine gute Matura-Vorbereitung gab, aber die Mathe-Vorbereitung an den BHS nicht gut durchdacht sei – aufgrund des Lehrplanes könne die spezifische Art der Aufgaben erst sehr spät geübt werden.