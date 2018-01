Über die neuesten Kollektionen und Trends darf Marcel Wegscheider bei der Berliner Fashion Week bloggen. „Besonders freue ich mich schon darauf, Schauspieler und Blogger-Kollegen zu treffen“, so Wegscheider.

Der 21-Jährige ist in Wöllersdorf-Steinabrückl aufgewachsen und in Wiener Neustadt in die St. Christiana zur Schule gegangen. Momentan macht er die Matura in Wien. Seit zwei Jahren ist er als Schauspieler tätig und vor einem Jahr hat er seinen Blog (www.marcelwegscheider.com) gestartet. Mit der Schule ließe sich das bis jetzt immer gut vereinbaren: „Ich habe sehr kulante Lehrer und es geht in Ordnung, wenn ich manchmal fehle.“ Nach der Matura möchte der mittlerweile in Wien lebende Blogger und Schauspieler noch mehr Zeit in seine Karriere investieren. Als Schauspieler ist er unter anderem in dem österreichischen Coming-of-Age Drama „L’Animale“ von Katharina Mückstein, das Premiere bei der Berlinale im Februar feiern wird, in der Rolle als „Fabian“, zu sehen.

Als Blogger arbeitete er mit den Marken Hugo Boss und Diesel zusammen. So durfte er bei einem Launch mit anderen Bloggern das Hugo Boss Parfum „Bottled of Today“ vorstellen. Wegscheider war bereits bei der Vienna Fashion Week, die Berliner Fashion Week ist bis jetzt das größte Event im Fashion Bereich, wo er als Blogger tätig ist. Sein großes Ziel ist die New York Fashion Week: „2017 war ein tolles Jahr und 2018 wird sicher noch besser.“