Ein besonderes Special gab es am diesjährigen Schulball der Gröhrmühlgasse.

Elternvertreterin Alexander Hartner überreichte an alle anwesenden Professoren einen Oscarstern. Aber nicht nur das, sondern auch die Eröffnung mit der Tanzschule Weninger und der Rede des Schulsprechers Felix Eller sowie die Einlage des Ballkomitees sorgten für ausgelassene Stimmung.

Direktor Günther Hofmann richtete lobende Worte an das Ballkomitee der siebten Klassen, sowie an die Ballmütter Alexandra Hartner und Sonja Schwarzmann. Der Reinerlös des Balles wird an das Projekt Kinderzukunft gespendet.

Ein weiteres Highlight war die professionelle Tanzeinlage von zwei Tuniertanzpaaren: Lena Brandstätter mit Marius Hartner und Tim Grabenwöger mit Natalie Cremar. Die vier (ehemaligen) Schüler füllten den Saal und beeindruckten mit ihren Tanzkünsten.