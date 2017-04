Erste FISCHAPARK Gladiatoren gekürt .

In einem fulminanten Finale des FISCHAPARK Gladiators in Kooperation mit CROSSFIT WN kürten sich heute, 29. April, die ersten Gladiatoren. Insgesamt traten mehr als vierzig Starter im Parcours an, davon rund ein Viertel in der Teenager-Wertung von elf bis siebzehn Jahren.