Er schreit, schlägt sein Rad und ist ein echter Flugfelder: Der Pfau von Josef Szabo. Vor zwei Jahren hat sich der Tierliebhaber Eier von Truthühnern von Freunden geholt – der Pfau war ein echtes „Kuckuckskind“. „Die Eier ähneln sich sehr und sind nur schwer zu unterscheiden“, sagt Szabo.

Und so wuchs das Tier am Flugfeldgürtel auf, gemeinsam mit Hühnern. „Ihm geht’s hier prächtig, er fliegt auch nicht davon, obwohl er es könnte. Er bleibt bei seinen Hühnern und hat ein Auge auf sie“, sagt Josef Szabo. Allerdings sind die lautstarken Schreie des prachtvollen Tiers auch jenseits der Grundstücksgrenzen hörbar.

Etwa auch bei einem Anrainer des Mairinger-Parks, der doch hunderte Meter weit weg ist und der damit keine echte Freude hat: „Ein Wahnsinn, wie laut das Tier ist.“ Auch bei anderen Flugfeldern sind die Pfauenschreie mittlerweile ein Thema.

Pfau-Besitzer Josef Szabo mit Walter Rose, der gegen die Schreie des Tiers nichts einzuwenden hat. | Baldauf

Pfau als „Wachhund“

Laut dem „Pfau-Papa“ halten sich die Beschwerden der Bewohner am Flugfeld aber in Grenzen. „Es waren nur einmal Leute da, die haben geglaubt, ich quäle Tiere, weil die Schreie halt ungewöhnlich klingen. Natürlich alles ein Blödsinn, meinen Tieren samt Pfau geht‘s super, er wird so wie meine anderen Tiere auch von einer Tierärztin betreut“, sagt Szabo.

Schreien würde der Pfau vor allem, wenn etwas Ungewöhnliches passiert oder er geschreckt werde – etwa von einer zufallenden Türe.

Deswegen sei der Pfau sein bester „Wachhund“, obwohl ein ebensolcher eigentlich vorhanden wäre. „Seitdem der Pfau da ist, gibt‘s hier weder Marder noch Füchse. Die haben mir früher immer meine Hühner gestohlen, aber seitdem der Pfau da ist, ist damit Schluss“, freut sich Josef Szabo.

Mittlerweile hat bei Josef Szabo übrigens auch eine Pfauendame ihr Zuhause gefunden – für Nachwuchs könnte am Flugfeld also schon bald gesorgt sein.