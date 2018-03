Dabei wurden Scheiben von einer Schule, Geschäften und Lokalen eingeschlagen und vor allem Lebensmittel und Handys erbeutet. Zudem sollen die Männer für eine Einbruchstour einen Klein-Lkw unbefugt in Betrieb genommen und schwerbeschädigt haben. Ein 19- und ein 20-Jähriger sind in Haft, ein 18-Jähriger wurde angezeigt.

Die Verdächtigen wählten bei der Einbruchsserie von 8. bis 28. Februar unter anderem Kaffeehäuser, eine Trafik, ein Gasthaus und einen Supermarkt als Tatorte aus. Zugang verschafften sie sich laut Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Freitag über Glasfenster und -türen.

Nach einem Hinweis, Spurenübereinstimmungen und Erhebungen forschten Beamte der Polizeiinspektion Gloggnitz einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen sowie einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen aus dem Bezirk Wiener Neustadt als Beschuldigte aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sieben vollendete und zwei versuchte Einbrüche auf das Konto der drei jungen Männer gehen.

Klein-Lkw gestohlen und Verkehrsunfälle verursacht

Außerdem sollen sie in der Nacht zum 22. Februar in Gloggnitz einen unversperrten Klein-Lkw für die Fahrt zu Einbrüchen verwendet haben, wobei sie bis Ternitz und retour drei Verkehrsunfälle mit Sachschaden verursacht haben sollen. Das kaputte Fahrzeug wurde dann in Gloggnitz abgestellt.

Der 18-Jährige gab laut Polizei zu, bei den Coups Schmiere gestanden zu sein. Der 19-Jährige ist der Aussendung zufolge zu mehreren Einbrüchen geständig. Beim 20-Jährigen wurden auch Suchtmittel sichergestellt, er bestritt die Vorwürfe. Derzeit laufen weitere Erhebungen, danach wird laut Exekutive der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Anzeige erstattet.