Sie sind zwischen 17 und 19 Jahre alt und alle unbescholten. Trotzdem sollen zumindest 25 Einbruchsdiebstähle im Zeitraum von November 2014 bis Oktober 2016 auf ihr Konto gehen. Jetzt standen sie vor Gericht.

Die fünf jungen Männer aus Wiener Neustadt, Schottwien und Gloggnitz bekannten sich alle schuldig, wenn auch bei einzelnen Einbrüchen Unklarheit darüber herrschte, wer nun tatsächlich dabei war.

Das Quintett beging in wechselnder Besetzung Einbruchsdiebstähle: In den Volksschulen Neunkirchen, Ternitz und Gloggnitz, den Neuen Mittelschulen Gloggnitz und Reichenau, bei der Tankstelle Hochhauser und in einer Tennishalle, bei einem Integrationsverein und in mehreren Gaststätten. Allein das Bad-Restaurant Neunkirchen war gleich dreimal ihr Ziel.

"Auch die Mietrückstände wurden immer höher"

Als Grund für die Taten wurde von den Beschuldigten akuter Geldmangel genannt.

Der Erstangeklagte meinte vor Gericht: „Wir haben zu viert in einer Wohngemeinschaft gelebt und hatten kein Geld für Lebensmittel oder Strom. Auch die Mietrückstände wurden immer höher.“

Also habe man mit den Einbrüchen begonnen.

In wechselnder Besetzung, mit Aufgabenteilung: ein Teil ist eingebrochen, die anderen haben in der Zwischenzeit Aufpasserdienste geleistet.

Die nicht rechtskräftigen Urteile für die fünf Einbrecher lauteten dann zwischen 12 und 20 Monaten bedingt, nur einer muss von seinen 20 Monaten drei in Haft verbringen.