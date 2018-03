Der zurückkehrende Winter in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschäftigte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt die ganze Nacht hindurch.

Wintereinbruch hielt Feuerwehr in Atem .

Gleich zu mehreren Fahrzeugbergungen und einem Fahrzeugbrand wurden die ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder gerufen.

Pkw aus Straßengraben gehoben

Kurz vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte in die Ferdinand Graf v. Zeppelin Straße gerufen. Hier musste ein BMW aus dem Straßengraben gehoben werden, der offenbar auf der Schneefahrbahn von der Straße abkam.

Zwei Unfälle auf der S4

Nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus, konnte allerdings von "nach Hause fahren" keine Rede sein: Gleich zwei Mal hintereinander musste die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt auf die S4 ausrücken.

Bei beiden Einsätzen, die sich innerhalb von zwei Stunden ereigneten, touchierten die Lenker einen Fahrbahnteiler mit dem linken Vorderrad und konnten die Fahrt nicht mehr selbstständig fortführen.

Geländefahrzeug in Flammen

Nach dem Einrücken von der S4 war die Einsatznacht allerdings noch nicht beendet. Aus dem Hof der Musikschule in der Fußgängerzone wurde Rauch aus einem Geländefahrzeug mit Schneepflug gemeldet.

Der Innenraum des Lada Taiga stand bereits in Flammen. Das Feuer wurde konnte kurz nach dem Eintreffen rasch der Feuerwehr gelöscht, werden, allerdings wurde das Fahrzeuginnere völlig zerstört.

Keine Verletzten

Bei allen Zwischenfällen in Wiener Neustadt in dieser Nacht wurden keine Personen verletzt. Eingesetzt wurden bei allen Einsätzen in dieser Nacht insgesamt 39 Kräfte.