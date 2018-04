Sowohl in Wiener Neustadt als auch in Winzendorf Hakenkreuze und Nazi-Parolen, Polizei ermittelt.

Zwei Schauplätze, zweimal dasselbe Bild: Hakenkreuze, Nazi-Parolen und dazu der Schriftzug „Jew World Order“. Sowohl der Bahnhofsbereich in Wiener Neustadt als auch der Bahnhofsplatz in Winzendorf-Muthmannsdorf wurden in der Vorwoche von Vandalen heimgesucht, aber auch die Billa-Filiale in der Herzog Leopold Straße wurde mit einem Hakenkreuz beschmiert.

Dass es sich bei den (noch unbekannten) Tätern um dieselben handelt, ist naheliegend. Winzendorfs UBL-Bürgermeisterin Ernestine Sochurek ist entsetzt: „Ich habe absolut kein Verständnis für derartige Kritzeleien mit nationalsozialistischem Gedankengut. Das wird so schnell wie möglich entfernt werden.“

"Ohne Zeugenaussagen ist es schwierig"

Weitere „Tatorte“ sind im Bezirk laut Polizei bisher nicht bekannt. Die Täter auszuforschen, wird für die Polizei nicht einfach: „Ohne Zeugenaussagen ist es schwierig, den oder die Schuldigen ausfindig zu machen“, meint ein Ermittler.

Tatsächlich fand in der Tatnacht gegenüber des Winzendorfer Bahnhofs beim Puchegger Wirt eine Feier statt, es könnte also Augenzeugen geben. Die Bürgermeisterin grenzt die Zeit auf 20 bis 23.45 Uhr ein, weil sie kurz darauf erste Fotos über die Schmierereien erhalten hat. Sie appelliert an Augenzeugen, sich bei der Polizei zu melden.