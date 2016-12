Einst ein Fußballplatz, jetzt Wohngebiet – in der Anni Stern Braunberg-Gasse in Wiener Neustadt wurden am Dienstag 29 Wohnungen der SGN (Siedlungs- und Wohnungsgenossenschaft Neunkirchen) an die zukünftigen Mieter übergeben.

Zur feierlichen Schlüsselübergabe durften SGN-Vorstandsobmann Martin Weber und Vorstandsobmann-Stellvertreter Michael Groll nicht nur Bürgermeister Klaus Schneeberger sondern auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner begrüßen. Dompropst Monsignore Karl Pichelbauer nahm die Segnung der neuen Wohnhausanlage vor.

2.040 Quadratmetern Nutzfläche

Die Anlage mit 2.039,98 Quadratmetern Nutzfläche wurde von Baumeister Michael Ebner geplant und von der Handler W.P. Ing. BaugesmbH in 20 Monaten Bauzeit errichtet. 29 Wohnungen und 44 Tiefgaragenplätze stehen zur Verfügung – die Gesamtbaukosten beliefen sich auf 5.541.357,22 Euro.

Das ehemalige ÖBB-Grundstück beherbergte einst den sogenannten „Wacker“-Fußballplatz und wird von der SGN mit dem NÖ Friedenswerk entwickelt.

„Nach Plänen von Baumeister Michael Ebner bietet die SGN hier attraktiven Wohnraum an, die Leistbarkeit wird durch die NÖ Wohnbauförderung gesichert“, sagte der Vorstandsobmann und dankte dem Land für die unbürokratische Behandlung dieses Projekts, bei dem ÖVP-Stadtchef Schneeberger die optimale infrastrukturelle Lage der Wohnungen hervorhob: „In unmittelbarer Nähe befinden sich eine Bushaltestelle sowie ein Lebensmittelmarkt. Fußläufig sind der Bahnhof und die Innenstadt sowie Kindergärten und Schulen erreichbar. Die A2 ist mit dem Auto nur wenige Minuten entfernt.“