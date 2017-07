Es war die Nachricht eines tragischen Todes, die vergangene Woche Zillingdorf erreichte: Norbert Lichtenwörther wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von seiner Tochter leblos im Pool gefunden. Durch ihre Hilfeschreie wurden Nachbarn alarmiert, gemeinsam konnten sie Lichtenwörther aus dem Schwimmbecken ziehen.

Trotz Reanimationsversuchen, die später auch von einer Rettungsmannschaft des Roten Kreuzes fortgesetzt wurden, konnte dem Familienvater nicht mehr geholfen werden. Der Diabetiker starb an Unterzuckerung. Für sein politisches Engagement in der Gemeinde wurde Norbert Lichtenwörther geschätzt. 15 Jahre lang war er für die SPÖ als Geschäftsführender Gemeinderat tätig. Gleichzeitig war der 52-Jährige sieben Jahre Parteiobmann. Auch für seinen Sportsgeist war Lichtenwörther bekannt und das sogar über die Gemeindegrenzen hinweg: 28 Jahre lang war er nicht nur in Zillingdorf aktiver Fußballer, sondern auch in Eggendorf, Ebenfurth und Lichtenwörth.

Seit drei Jahren hat er sehr intensiv Ausdauersport betrieben. Zuletzt hat sich Lichtenwörther zwei Jahre auf den „Ironman Austria“ vorbereitet. 2016 absolvierte der 52-Jährige bereits einen „Half Ironman“ sowie mehrere Halbmarathons und kurze Triathlon-Distanzen.

Die Familie stand aber für Norbert Lichtenwörther immer an erster Stelle. Wenn er gebraucht wurde, war er für seine Frau und seine zwei Kinder da.

Er lernte seine Elisabeth 1983 kennen. 1988 heirateten sie. Bis zu seinem letzten Tag war Norbert Lichtenwörther für seine Elisabeth ein liebevoller Ehemann. Aber auch als fürsorglicher Vater wird der 52-Jährige in Erinnerung bleiben. Sein Sohn Andreas kam 1990 und seine Tochter Lena 2003 auf die Welt.

Die Verabschiedung findet kommenden Donnerstag um 14 Uhr in Zillingdorf.