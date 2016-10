Der Autohersteller Tesla plant ein Supercharger-Projekt in Wiener Neustadt. Bei der Autobahnabfahrt West, direkt hinter dem Öko-Waschpark, soll eine Tankstelle für die Luxus-Elektroautos entstehen.

Bis zu 14 „Zapfsäulen“, also Ladestationen sollen errichtet werden – zumindest im Endausbau. In einer ersten Phase – voraussichtlich im Frühjahr 2017 – werden es noch weniger sein.

Über Tesla

Neuzulassungen von Tesla in Wiener Neustadt:

2014 wurden in Stadt und Bezirk jeweils 1 Tesla zugelassen

2015: Stadt 1 Tesla, Bezirk 3 Tesla

2016 (bis September) wurden in der Stadt wieder 1 Tesla, im Bezirk schon 4 neu zugelassen.

Tesla-Neuzulassungen in Österreich:

2016 (bis 10.10.) 598

2015 492

2014 136

2013 50

2012 8

2011 9

2010 2

Quelle: Statistik Austria

Mehr zu dem Thema lesen Sie in der Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt.