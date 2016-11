Durch Schreien schlug eine Pensionistin Ende Juli zwei Einbrecher in die Flucht, die versucht hatten, in ihr Haus in Allhartsberg einzudringen. Die NÖN berichtete. Wie die Landespolizeidirektion NÖ nun bekannt gab, konnten die Täter wenig später in Wien festgenommen werden.

Es handelt sich um drei rumänische Staatsbürger zwischen 22 und 29 Jahren, auf deren Konto insgesamt acht vollendete und drei versuchte Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in NÖ, OÖ und Tirol gehen. Das Trio stand bereits zum Zeitpunkt des Einbruchversuchs in Allhartsberg unter Beobachtung der Polizei.