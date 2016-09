Einen fliegenden Wechsel gibt es am Samstag, 1. Oktober, im Allhartsbergerhof mitten im Ortszentrum von Allhartsberg. Christian Schuster und Sabine Höbarth, die bis vor kurzem noch das Lokal „Brasserie“ in Waidhofen betrieben haben, übernehmen das traditionsträchtige Dorfwirtshaus von der Familie Schuller.

Über 30 Jahre hat das Ehepaar Schuller den Gasthof betrieben, demnächst wird Wirt Erich Schuller aber seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Bis zu seiner Pensionierung wird er die neuen Betreiber des Allhartsbergerhofs aber noch weiter unterstützen.

Für Sabine Höbarth ist der Allhartsbergerhof nicht neu, sie kennt die Gegebenheiten, war sie hier doch bereits in der Vergangenheit als Servicekraft tätig. „Wir werden den Allhartsbergerhof im bisherigen Stil als Dorfwirtshaus weiterführen“, sagt der neue Wirt, Christian Schuster.

„Fühlen uns in Allhartsberg gut aufgehoben“

„Das hat über 30 Jahre lang gut funktioniert.“ Dennoch sind auch Neuerungen im Allhartsberger Hof angedacht. So sollen auf Vorbestellung etwa frische Fischgerichte kredenzt werden. Die beiden Gastronomen freuen sich schon auf den Neustart am 1. Oktober.

„Wir fühlen uns in Allhartsberg sehr gut aufgehoben“, so Schuster. Auch Allhartsbergs Bürgermeister Anton Kasser ist mit der gefundenen Lösung sehr zufrieden und freut sich schon auf die Kochkünste der neuen Wirtsleute: „Mir ist wichtig, dass es bei uns in Allhartsberg weiter ein gestandenes Dorfwirtshaus mit guter Qualität gibt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass nach der Ära Schuller nun eine weitere höchst erfolgreiche Ära im Allhartsbergerhof beginnt.“