Der Waidhofner Künstlerstammtisch hat bereits mehrere hochwertige Gruppenausstellungen in der Stadtgalerie beschickt. Seit Freitag lädt man zu einer Ausstellung, die dem Thema „Kitsch“ gewidmet ist.

Auch wenn sich seriöse Künstler in ihren Arbeiten zumeist weit weg von dieser abschätzigen Klassifizierung gerückt sehen wollen, so sind die eingereichten Arbeiten durchwegs interessant in der Art, wie sie die Thematik reflektieren und auch konterkarieren. Wenn der Duden den Kitsch als „geschmacklos gestalteten Gebrauchsgegenstand“ definiert, so eröffnet dieses Ressentiment doch eine Bühne dafür, wie man dem Stereotyp künstlerisch begegnen kann.

Der Blick auf die 26 ausgestellten Artefakte, die in den unterschiedlichsten Techniken – malerisch, skulptural, objekthaft oder auch als Holzschnitt – ausgeführt sind, sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Geöffnet ist an den Wochenenden.