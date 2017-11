Der Verein „Filmzuckerl“ zeigt „It’s All About Fish“ .

Der Verein „Filmzuckerl“ zeigt „It’s All About Fish“ in Kooperation mit dem Kulturverein Frikulum am Samstag, 2. Dezember, um 21 Uhr im Rahmen eines Filmzuckerl-Auswärtsspiels im Bertholdsaal Weyer.