Das NÖ Landesarchiv und das Institut für Landeskunde luden heuer zum mittlerweile achten Archivtag nach St. Pölten. Bei diesem Fachforum der NÖ Archivare wurden unter dem Titel „Kleine Archive – große Herausforderungen“ verschiedene Fachvorträge von Archivaren und Experten aus ganz NÖ geboten.

Im Zuge des Archivtags erhielt Waidhofens Stadtarchivarin Eva Zankl von Landesrat Ludwig Schleritzko eine Medaille für ihre Verdienste um das Archivwesen in NÖ. Eva Zankl arbeitet seit Jänner 2002 in Waidhofens Stadtarchiv sowie in der Stadtbibliothek. Auch das Dokumentationszentrum Eisenwurzen wird von Zankl seit vielen Jahren tatkräftig unterstützt. Seit einigen Jahren fällt auch Waidhofens Topothek, eine Sammlung historischer Bilder und Dokumente aus der Bevölkerung, in Eva Zankls Verantwortungsbereich. „Eva Zankl kennt die Geschichte der Stadt wie keine andere. Die Auszeichnung ist ein würdiger Dank für ihre langjährige Arbeit“, gratulierten Bürgermeister Werner Krammer und Magistratsdirektor Christian Schneider der Archivarin.